wrapper

Лента новостей
27/12/2016 Практика незаконных проверок бизнеса продолжает действовать в России Как правильно вести себя во время незаконной проверки: пять советов пр...
27/12/2016 Нетрезвых водителей ловят в Новосибирске Госавтоинспекция объявила о начале профилактического мероприятия под н...
27/12/2016 Утвержден бюджет Новосибирска на 2017 год Городские власти во втором чтении утвердили бюджет Новосибирска на сле...
27/12/2016 Спортивная элита НСО получила награды Премию «Спортивная элита - 2016» вручили в Новосибирске. Награды лучши...
27/12/2016 Успех компании на рынке зависит от мотивации сотрудников Одна из составляющих успеха компании – сбалансированная мотивационная ...
27/12/2016 Анатолий Локоть в национальном рейтинге мэров поднялся на рекордные 35 пунктов Опубликован национальный рейтинг мэров городов России - 2016. Глава Но...
27/12/2016 «Федеральный реестр инвалидов» появится в России Жизнь российских инвалидов пытаются облегчить с помощью единой информа...
27/12/2016 НГУ в списке лучших российских университетов занимает второе место Подведены итоги ежегодного Национального рейтинга университетов России...
27/12/2016 Новосибирским предпринимателям разрешат открыть торговые точки на набережной В следующем году новосибирские предприниматели могут открыть торговые ...
27/12/2016 Крупную партию поддельного алкоголя уничтожат в Новосибирске Решение об утилизации 37 тысяч бутылок контрафактного алкоголя вынесен...
27/12/2016 Российские банки подводят итоги уходящего года Некоторые финансовые организации радуют рекордными положительными резу...
27/12/2016 Штрафстоянка для незаконно установленных ларьков появится в Новосибирске Борьба с несанкционированными торговыми точками продолжается в Новосиб...
27/12/2016 Михаила Алояна лишили олимпийской серебряной медали Результаты российского боксера, показанные им во время Олимпийских игр...
27/12/2016 Оборонный завод в Новосибирске займется выпуском инвалидных колясок Оборонное предприятие АО «Швабе - оборона и защита»* в 2017 году может...
27/12/2016 Центробанк России: условия для кредитования станут мягче Большинство российских банков планируют до конца года сделать условия ...
27/12/2016 Новый директор новосибирского «Технопарка» назначен официально Новым генеральным директором АО «Технопарк Новосибирского Академгородк...
27/12/2016 Молодежная конференция прошла в университете «Синергия» Молодежная конференция освещающая вопросы финансовой грамотности состо...
27/12/2016 Российские сыровары просят мэра Москвы о помощи Сыровары РФ во главе с Олегом Сиротой просят о помощи мэра Москвы Серг...
27/12/2016 АО «Сибмост» завершило строительство защитной дамбы в Бийске Губернатор Алтайского края Александр Карлин высоко оценил работу сибир...
27/12/2016 Новый вид корпоративных топливных карт появился в России Компания Daripodarki сообщила о включении топливных карт в ассортимент...
27/12/2016 Российский сыровар Олег Сирота стал лицом «Россельхозбанка» Истринский сыродел Олег Сирота стал героем новой рекламной кампании дв...
27/12/2016 ФАС срывает ввод трубопровода Под вопросом начало прокачки нефти по нефтепроводу Куюмба—Тайшет. Техн...
27/12/2016 Турецкие производители цитрусовых стремятся на российский рынок Пресс-конференция с участием турецких производителей цитрусовых прошла...
27/12/2016 В России продолжает снижаться смертность Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стран...
27/12/2016 Россия может увеличить объем экспорта сельхозпродукции за счет меда и подсолнечного масла Для наращивания продаж за рубежом производителям продуктов требуется п...
27/12/2016 Нефтяники не выполняют поручения правительства Крупнейшие нефтяные компании России - «Газпромнефть», «Новатэк» и «Лук...
27/12/2016 Лизинг сельхозтехники в России нуждается в реформе Для грамотной организации лизинга сельскохозяйственной техники в Росси...
19/10/2016 Курение электронных сигарет может оказаться под запретом Законопроект об ограничении курения и продажи электронных сигарет расс...
19/10/2016 Увеличение транспортного налога не одобрили депутаты новосибирского заксобрания Законопроект о повышении налога на статусные виды транспорта чиновники...
19/10/2016 Размер материнского капитала заморозят на три года В министерстве труда подготовлен законопроект, согласно которому матер...
18/10/2016 Площадь Карла Маркса может избавиться от одного из долгостроев Строительство административного здания на площади Карла Маркса, по адр...
18/10/2016 Власти НСО против ярмарки белорусских товаров в центре города Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на встрече с журн...
18/10/2016 В новосибирском Фонде «Технопарк Академгородка» подвели итоги десятилетней работы Новосибирский фонд «Технопарк Академгородка» на прошлой неделе отметил...
18/10/2016 Долг по зарплате в НСО составляет почти 60 млн рублей Пресс-служба прокуратуры по НСО обнародовала сведения о компаниях не в...
18/10/2016 В ноябре россиян ждут длинные выходные Постановлением правительства от 24 сентября 2015 года № 1017 утвержден...