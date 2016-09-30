Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот добрый, семейный, светлый праздник отмечают и дети, и взрослые. Он наполне...
С 28 декабря на аллее Тверского бульвара в Галерее под открытым небом открывается выставка "Зимние дуэты", в которую войдут как уже полюбившиеся з...
Общественный транспорт Новосибирска в первую неделю нового года будет работать по графику выходного дня. Это значит, что подвижной состав выйдет на ...
Главными в этом списке, по мнению губернатора, можно назвать два события - открытие крупнейшего за Уралом аквапарка и начало работы Центра океаногра...
Решение проблем местных товаропроизводителей, увеличение присутствия их продукции в торговых сетях, вопросы подключения предприятий малого бизнеса к с...